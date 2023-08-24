福島第一核電站核廢水8月24日將開始排海，中國大陸海關總署同日正式宣布，將全面暫停進口日本水產品。對此，前立委郭正亮推測，大概很多都會轉運到台灣賣！

郭正亮24日在《新聞大白話》指出，日本的「核廢水」，中國大陸認為是「核污水」；如果是核廢水，日本認為只要控制氚濃度即可，所以計畫排放30年，每天控制氚濃度。

郭正亮提到，問題是很多人認為，如果是污水，會有其他成分，所以中國大陸跟韓國都要求去日本現場採樣，結果日本拒絕。

郭正亮質疑，日本只給國際原子能總署採樣，不敢給中國大陸跟韓國採樣，不覺得心虛嗎？台灣也想去採樣，日本也不讓我們去採樣！這才是重點！

郭正亮說，當然台灣不是首當其衝，依照洋流循環，第一個碰到的就是中國大陸跟韓國，往北到鄂霍次克海到美國，一路再繞回台灣東海還要好一陣子。

郭正亮直言，凡事還是要根據是非標準，日本為何不敢讓其他國家去現場採樣？這樣不是可以取信於周邊國家？為何非排放到境外不可？這裡面問題重重！怪不得有人質疑。

郭正亮認為，中國大陸這次真的是下重手，日本所有水產品都不能進口，不是只有福島周邊縣市，所以估計大概很多都會轉運到台灣賣！