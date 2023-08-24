等了大半年，陸委會終於查納雅言，從善如流開放陸客團赴台，從每天2000人開始。但是在陸委會發布的規畫說明裡，也明明白白寫著「自宣布之日起，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期」。這多出來的附加條件，其實這大可不必，因為若大陸也單方面宣布開放團客赴台，陸委會到時候豈不尷尬？

近期兩岸關係風急浪高，從副總統賴清德過境美國訪問開始，陸方針對台獨勢力展開各種文攻武嚇，加上對石化產品加徵反傾銷保證金、研究中止ECFA給台灣產品的關稅優惠、禁止芒果進口大陸等經濟制裁措施，讓台海上空遍佈陰霾。

此時陸委會公布開放陸客團赴台，把球丟回給陸方，看似主動伸出和解友誼之手，讓重重陰霾中透出一絲象徵希望的陽光。但是仔細睜大眼睛看，卻又發現陸委會的善意是有條件的，這個球，大陸要接還是不接？

事實上，大陸民眾熬過新冠疫情三年的壓抑，今年從五一假期的人山人海，到暑假熱門景區的一票難求；從山東淄博的燒烤，到西北沙漠裡的駱駝，再到風口上的研學團，好久不見的熱鬧景象都回來了。「報復式旅遊」已經成為很多人生活的一部分，不管是朝九晚五的上班族，有錢有閒的銀髮族，充滿活力的00後，都在用他們自己的方式，瘋狂旅行。

據界面新聞報導，大陸旅遊行業的復甦，非常直觀的體現在財務業績報表上。同程旅行在第二季實現收入28.7億元（人民幣，下同），同比增長117.4％；經調整淨利潤5.9億元，同比增長428.9％；平均月付費用戶4220萬，同比增長52.3％。這三項業績指標，都超過了疫情前，創造了歷史新高。

不只大陸民眾出現「旅遊」剛需，近期兩岸航空公司也積極復航部份航點試水溫，例如大陸國航恢復重慶--桃園、東方航空恢復南京--桃園、山東航空恢復青島--桃園、華航恢復福州--松山，也都需要大量且穩定的客源支持航線營運。

當大陸旅遊市場熱火朝天，甚至連一場演唱會都可帶動當地旅遊觀光收入時，一海之隔的台灣業者卻因為被政策卡關，看得到而吃不到。如果是真心推動兩岸恢復民間交流，陸委會官員該盤算的，應該是如何協助台灣觀光旅遊業者抓住商機。