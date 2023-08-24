泰山企業今日發布重訊，敦聘為全球執行長蘇守斌為幕僚長，協助公司長期發展，為公司創造最大利益;奠定泰山成為優良知名企業的詹仁道先生特別致送書法「惜才如玉」，熱烈歡迎蘇守斌先生加入泰山企業的團隊。

蘇守斌即日起加入泰山經營團隊，擔任幕僚長一職。蘇守斌從 外商出發，在美商寶僑(P＆G)歷經品牌企劃與營業發展經驗，並歷任博登(克寧)、 味全、嬌生、康師傅，永豐餘、旺旺等國內外知名企業總經理 27年，戰功顯赫，是兼具外商與傳統產業經驗的營運將才。

一手打造泰山前總裁詹仁道表示，企業經營必須招攬 賢才，注重吸引人才的環境和條件，打造「淵深」、「林茂」的好環境， 環境好，則人才聚、事業興。面對日新月異的發展，誰贏得了人才，誰就掌握了發展市場先機。也特別引述明朝以神機妙算著稱的一代重臣劉伯溫的名言「魚無定止，淵深則歸; 鳥無定棲，林茂則赴。」得知泰山企業延攬食品界戰將蘇守斌先生加入泰山新團隊，他特別致送「惜才如玉」墨寶以示嘉勉之意。

蘇守斌將擔任幕僚長一職，為泰山出謀劃策，任重道遠。他表示泰山有良好的食品業基石，優秀的專業人才和食品技術以及質樸的企業文化，這都是泰山的重要寶貴資源。在面對產業大環境的變化，消費習慣的多元化，與通路客戶的規模化，將持續精進企業的經營管理能力，協助泰山在本業上快速轉動，打造穩定的成長與獲利，並建構競爭力、創新力、卓越的團隊，塑造新文化新理念以因應未來的挑戰，達成永續發展的目標。