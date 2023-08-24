台南安平區昨（23）日上午7時許，21歲的魏姓女子酒駕撞死58歲孫姓婦人，魏女肇事後第一時間在Instagram發「心疼車子」等限時動態，魏女的酒測值高達0.57毫克，被依公共危險罪及過失致死罪移送法辦，檢察官複訊後10萬元交保。孫姓婦人兒子曝母親來不及實現的願望！悲訴：「太不公平」。

魏女前晚在朋友家喝酒，昨天上午7點多，她駕駛1輛白色奧迪自小客車準備回家，途中從安平區健康三街往北行駛到府平路口左轉時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速過快，小客車往路旁偏行，不慎撞上走在府平路的58歲孫婦，當場造成對方倒地重傷，被送往郭綜合醫院搶救，因傷勢嚴重家屬放棄急救拔管。

孫婦的兒子說，昨（23日）孫婦才在和孫女視訊，媽媽很想聽到孫女叫一聲「阿嬤」，他錄下祖孫倆人互動的畫面，沒想到竟成了最後的畫面和遺憾。兒子心痛透露，媽媽苦了幾10年，好不容易才要開始享受人生，辦好護照計畫要和朋友出國旅遊，沒想到突如其來的車禍，讓他計畫已久的願望無法實現，悲訴「太不公平了！」

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