民進黨總統參選人賴清德24日赴基隆市參拜和平島天顯宮及八斗子度天宮。他在參拜度天宮時表示，他這次參選總統，有個無法迴避的使命，就是守護台灣的主權。他強調：「若台灣的主權沒有守住，其他都是假的。」

賴清德赴度天宮參拜時，台灣有不少台船及基隆區漁會的支持者到場。賴清德劈頭就先提總統蔡英文的「國防自主」政策。他指出，蔡英文推動國防自主政策，包括國艦、國機自造等做法。

他說，台灣除了對外採購軍事武器之外，台灣也要擁有自主國防的能力。一方面國防力量能夠提升，產業也能因此轉型進步。他表示，未來他會繼續推動這項政策，以後「台船的好朋友們，不用擔心沒有工作可做。」他說，未來軍工產業若能自主，台船的扮演的角色會很重要。

賴清德說，台灣未來國家安全需要台船參與，隨著台船參與國防建設，有工作可做，薪水也會隨之提升，權利就能確保，大家一起努力。

接著賴清德話鋒一轉說道：「這次出來參選總統，有一個絕對無法迴避的使命，就是守護台灣主權。」賴清德說，台灣的主權等於台灣這塊土地的所有權，是屬於2300萬人，不屬於任何一個國家。若台灣的主權沒有守住，其他都是假的。

賴清德認為，幾百年來好不容易將台灣這個寶島建設成一個文明、進步的國家，2300萬人當然擁有這塊土地的主權。除了擁有主權外，還要繼續推動台灣的民主、和平及繁榮發展。

他強調，他若當選總統，會非常注重經濟發展。因為俗話說：「要顧佛祖，要先顧肚子。」他說，他除了會持續重視科技產業的發展，他也很關心中小企業、微型企業。他認為中小企業未來將面臨嚴峻的挑戰，需要政府的協助。他將站在第一線，率領政府團隊，協助台灣150萬餘家的中小企業，讓企業能夠轉型，面臨國際挑戰。賴清德強調，只有中小企業能站穩，才能創造穩定的就業機會。