民進黨總統參選人賴清德今接受「年代向錢看」節目專訪被問到，怎麼觀察1996年之後台灣的民選總統？他說，不管是李登輝、陳水扁、馬英九或蔡英文，都對國家做出貢獻，也許路線或做法上有一些不同，但如果整體而言，都在國家前進的路上做出了貢獻。

被問到如何期許自己做一個什麼樣的領袖？他說，就是在複雜的國際情勢當中必須要更加謹慎，也必須要更加前瞻，甚至要更加的積極。

他說，他曾說過，未來會以和平當燈塔、民主當指南針，帶領台灣人民乘風破浪勇往前進，他的責任就是守護台灣的主權、捍衛民主和平跟繁榮，讓台灣世世代代都可以在這塊土地上安居樂業長治久安。

談到兩岸政策的延續，被問到跟蔡英文總統關係，他說，蔡總統第一任，他是行政院長、第二任時她是副總統，基本上「我是她政府的一員」；表現好壞要讓人民來做決定，不宜由他來說明，否則像有點球員兼裁判。

他說，但是他是可以引述國際社會對蔡英文政府的一些評價，最為人所津津樂道的就是外交，兩岸跟國防有為有守，穩健維護台海的關係。當時與蔡總統初選，後來蔡總統選擇他擔任副手，在一場謝票宴上，蔡總統也公開肯定這一場初選所帶來的整體效益，「所以我跟她的關係，其實一直都很好」。