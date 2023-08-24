AI晶片龍頭輝達周三美股盤後發表亮眼財報，引發投資人對AI（人工智慧）抱持更大興趣，成功提振市場情緒，激勵美股三大指數早盤開高，道瓊工業指數一度大漲逾200點，輝達早盤一度跳漲近5%。

截至台北時間24日晚間10點01分，道瓊工業指數上漲220.68點（或0.64%），暫報34693.66點；那斯達克指數上漲52.74點（或0.38%），暫報13773.77點；標普500指數上漲20.36點（或0.46%），暫報4456.37點；費城半導體指數上漲3.35點（或0.09%），暫報3605.36點。

不過相較於輝達的傲人表現，其他科技股表現相對疲軟。5大科技巨頭同步走跌，蘋果與亞馬遜均跌逾1%，谷歌母公司Alphabet跌0.2%、微軟跌0.37%、臉書母公司Meta跌0.32%。半導體類股方面，超微慘跌逾5%，台積電ADR跌約0.04%，聯電ADR小漲0.36%。

Wedbush Securities資深股票研究分析師Dan Ives表示，整個科技業，甚至是整個市場都在消化輝達的財報，因為該公司是AI需求的最佳晴雨表，「在我們看來，輝達的財報與業績指引都超級精彩，這將在今年的剩餘時間裡對科技領域產生重大影響」。