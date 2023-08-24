隨著早期赴陸投資的台商年事已高，許多台企面臨傳承接班的問題。台北企業經理協進會、上海商業儲蓄銀行文教基金會主辦的《傑商學》讀書會昨日登場，多位傑出台商現身說法，分享接班祕笈。

台北企業經理協進會理事長李永然指出，作者袁明仁長期從事有關台商的企業管理服務，幾十年間接觸台商無數，並挑選12位傑出台商進行訪談，這本書囊括台商的創業經驗、突破挫折方法，以及台商如何面臨高科技、ESG的轉型。同時，企業不僅是個人成功，此書也介紹家族傳承與企業傳承，以使企業永續發展。

華信統領企業管理諮詢顧問有限公司總經理袁明仁表示，書中採訪的傑出台商創業年限合計超過428年，平均經營年限36年；12位台商年齡合計828歲，平均年齡69歲，其中更有6位為70歲以上，也因此面臨急迫的傳承接班問題。他認為，「聽話的孩子，接班就容易成功」；同時，接班人至少還要歷練十年以上。

彙總這些台商的成功，袁明仁表示，每一家企業的關鍵成功因素未必相同，但這些成功企業家的社會公益與社會參與都非常積極，很少只待在企業裡頭。他認為，企業傳承方面，建大、巨大、運時通和諾霸都很傑出，二代都能提升業務。

運時通家具集團董事長陳燕木分享接班經驗時表示，要「易子而教」，子女對於其他台商朋友的教導會較服氣且改變觀念。他也說，自己會讓子女一組、專業經理人一組，進行KPI競賽。

東莞喬鴻鞋業董事長郭正津則創造出自己的傳承接班模式「333計畫」，即磨練三年、傳授三年、觀察三年。除了企業傳承，他也重視為兩岸製鞋業界培養二代青年的經驗，包括推動成立東莞厚街台商青年會，同時在大陸從事公益活動，包括推動東莞厚街台商慈善基金會、進行慈善公益活動與愛心義賣等。

袁明仁以友嘉採取的企業接班模式為例指出，友嘉以「經營團隊」的方式布局接班，方法是依循台塑企業的7人小組決策模式，分兩階段培養接班團隊：第一階段成立經營小組，團隊中需有3／4是專業人士，且對工具機專精並擁有國際企業領導經驗，或對財務、法律專精，而另外1／4的團隊，便以家族成員為主；第二階段則是將股權採信託方式集中管理，讓企業永續經營並獲得保障。

袁明仁也提到，巨大的接班最腳踏實地，經過30多年一步一腳印歷練，由有戰功者來接班。目前巨大第二代、公司執行長劉湧昌接班前曾歷練27年，從基層做起，後來推動數位轉型、ESG與自行車文化，使品牌與影響力在大陸快速發展。

由袁明仁撰寫、集結12位各行各業傑出大陸台商的經營經驗及成功典範的《傑商學：智慧新台商，轉型大未來》日前已出版，內容包括三個方面：學習創業者的人生淬練、奮鬥不懈的故事，以及傳承接班模式；借鑒企業經營策略及經營理念；推動創新模式、轉型升級、數位轉型、淨零碳排、ESG實踐等。