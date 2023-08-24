【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨、甚至與賴清德所屬新系的關係。賴品妤24日閃躲記者追訪時摔倒，還反控中天記者推她，遭到中天新聞還原影片打臉。媒體人謝寒冰24日在《新聞大白話》節目質疑，記者林宸佑又沒有原力，賴品妤為何說推倒、撞倒？如果問心無愧，其實不用跑，就走妳的路，他問，妳有不回答的權利，不用跑得像個小偷一樣，摔倒難道要怪警察嗎？

謝寒冰表示，一個人是被推倒的，還是自己拐到摔倒？這個人自己應該很清楚，因為推有被推的感覺，撞有撞的感覺，被拐到摔倒有被拐到摔倒的感覺。賴品妤為什麼跟其他人不一樣？因為她第一時間講的其實不是「推倒」，她第一時間講說她被中天記者「撞倒」。後來發現情況不對，因為影片出來了，她就說「被狂追」然後摔倒。請問一下這是什麼意思？為什麼要改說法、改臉書文？「如果妳是被推倒的，妳不用改啊！」

「妳就繼續堅持妳的講法啊！為什麼要改？」謝寒冰指出，顯然這個很明確就是，妳想要造成某一種印象，好像中天的記者要去弄妳。這個中天記者大家都很熟，就是「馬德」林宸佑。但是如果他能撞倒賴品妤也很厲害，因為兩人間明顯有一段空隙，所以馬德是有原力？還是有氣功？

謝寒冰直言，賴品妤本來就是以cosplay出名，但這次的cosplay也太不像了！一碼歸一碼，這個記者問妳，妳可以不要回答，其實妳不用跑，如果妳問心無愧，妳幹嘛跑呢？妳覺得他煩，妳就不要理他，妳就走妳的，妳就讓他問，他有問的權利，妳有不回答的權利。

「妳幹嘛那麼緊張？一直想要跑？」謝寒冰強調，她還順便想要帶風向說，上次也是這個記者在問，營造成好像她要落跑的樣子。但那個影片大家從頭到尾都看得很清楚，所以妳有不回答的理由沒關係，但是妳不用跑得像個小偷一樣，難怪最後自己摔倒。小偷摔倒要怪誰？難道要怪警察嗎？以前也有小偷跑給警察追，撞車出車禍，還要申請國賠，也是有，「賴品妤是不是這種人，我就不知道了！」