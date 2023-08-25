華語天后CoCo李玟昔擔任歌唱綜藝節目《中國好聲音》導師，日前傳出李玟控訴節目賽制不公的影片及音檔，讓網友看了十分心疼，也點燃網友怒火，各種該節目的背後黑幕也陸續被挖出。近日，就有人透露，昔擔任過好聲音導師的男神劉德華，就曾經被拒於門外過，而原因也曝光了。

大陸推出過多種選秀節目，除了參賽者外，也會邀請不少業界知名大咖老將擔綱導師。其中，過去屢被邀請，卻通通拒絕的男星劉德華，是讓粉絲們十分失望未能在節目中見到的男神之一。對此，他也提及自己對於類似節目，不願參與的原因，表示：「我怕，我還沒到導師水準，聽不懂，也沒話說。」

不過，劉德華在2022年時以「見證人」的身分受邀參與《中國好聲音》，並在最後一期節目中親臨現場獻唱。對此，據大陸博主《娛小姐姐》指出，該節目時任導演金磊曾透露：「整場節目看下來『我看見的是劉德華的人氣』，但收視率再高也不用李克勤與劉德華了。」並以調侃的語氣指出李克勤常常加班，展現敬業的責任心，而劉德華竟然以「零片酬」的方式出演，讓他笑說：「請來天王卻不談錢，搞得很多小夥伴質問我是不是故意的，其實不是的，哈哈哈。」

事實上，《好聲音》過往曾多次邀請劉德華，卻遭到他婉拒，直到2022年時才以「見證人」的身分參加。對此，就有網友挖出劉德華過去曾表示：「希望自己能為歌壇培養出更多的新人。」引發網友揣測或因這個因素，使劉德華打破過往的堅持來參加該節目。