民進黨總統參選人賴清德今接受「年代向錢看」節目專訪談到823砲戰，他說，「我叔叔也參加823砲戰」，自己也在金門服役，金門人很辛苦，當時承受第一線中國的攻擊，他也會想到，「我叔叔這麼不簡單，823砲戰還可以回到家」。

被問到疑賴論時他指出，「我不是今天才從政，突然憑空跳出來選總統」，有2、30年的經驗從事外交工作，所以跟日本不僅僅建立深厚的關係，也跟美國的政界或是相關智庫也有很深厚的聯繫，所以基本上是不會存在所謂疑賴的這個問題。所謂疑賴論或是疑美論都是為了這場選舉，中國提出來的一些宣傳，再加上在野黨的一些配合，所以才有這些問題。

他說，如果用事實來檢視的話，這個不管是疑美論或疑賴論，其實都是不攻自破。

至於很多人覺得這場選舉現在是垃圾時間了，還有人覺得賴清德時代來了？他說，民進黨有它的使命在，所以民進黨執政的時候就有必須要完成的使命，當然做得不好的地方必然會會得到攻擊或者選票很無情。

被問到身為領先者，會做一個什麼樣的領袖？他說，未來他如果領導這個國家，在國際上會去推動價值外交，也就是說以民主和平繁榮這些普世價值，跟國際社會進行更深更穩固的連結，有助於台灣的整體發展及區域安全。

他說，第二個我會去推動國家希望工程，將台灣打造為民主、和平、創新、繁榮的台灣及公義永續的台灣；他會持續去打擊黑金槍毒，讓每一個人都可以在和諧安定的社會裡面安居樂業，年輕人可以看見希望、壯年人可以實現夢想、老年人可以得到幸福、弱勢者也可以得到照顧。

他強調，當然未來團結國內是非常重要的，他會用民主的力量，以不分朝野最大的共識，用民主的力量團結台灣，用民主的精神治理國家，就是人民做主，開放政府。