9局下最後反攻機會，落後5分的統一獅展現韌性，靠著林益全安打開啟攻勢，他又敲出單局第2支安打向對手說再見，獅隊單局猛攻10人次、攻下6分，以12比11氣走樂天桃猿，也讓廖健富雙響炮、5打點成為空響。

6局打完雙方3度戰成平手，7局上廖健富敲出本季第16轟，一棒助隊取得2分領先，8局上他又敲出單場第2轟的3分炮，下棒打者朱育賢再補上陽春全壘打，讓桃猿取得6分領先。

不過落後的獅隊沒有輕易放棄，8局下先靠陳傑憲安打追回1分，9局下最後反攻機會，林益全、何恆佑連續敲安無人出局、攻佔滿壘，桃猿緊急再換上守護神豪勁但仍踩不住煞車，保送黃勇傳擠回1分，1出局後林子豪、邱智呈、陳傑憲、陳鏞基更是棒棒開花追成11平，最後單局第2次上場打擊的林益全一棒結束比賽。

這是獅隊隊史第4次進入9局落後5分以上演出逆轉勝，隊史上次能上演大逆轉是2019年9月14日對戰中信兄弟；隊史最大9局逆轉秀是2018年8月15日對戰Lamigo桃猿，在落後6分完成逆轉。

敲出再見安打獲選單場MVP的林益全首先感謝球迷賣力應援，他提到，上次奪下單場MVP也是再見安打，希望這一勝能幫球隊度過近期較低迷的狀況，「那次再見安打帶領我們拿到上半季冠軍，希望這支再見安打可以幫我們拿下下半季冠軍、總冠軍。」