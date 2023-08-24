山貓森林在枋寮坑的基地不僅記錄到野生動物，也拍到遊蕩犬貓。（山貓森林提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員王立任及山貓森林成員們呼籲不棄養、不放養、不餵養、不撲殺、友善安置。（張亦惠攝）

野外遊蕩犬貓攻擊石虎、穿山甲等野生動物事件層出不窮，引發野生動物保育跟動物保護衝突，甚至有野保人士提出要恢復安樂流浪動物等。長期關心石虎的「山貓森林」召集人吳金樹表示，保護石虎也要愛護犬貓，不等政府了，今天率先架設誘捕籠、誘捕無主的貓，就醫結紮後送養，落實友善安置。

「山貓森林」長期關注野生動物、石虎議題，為避免生態熱區被開發面臨生態浩劫，集資購置土地，已購置15.5公頃，其中2022年購置的「山貓森林學校枋寮坑基地」記錄到共16種保育類動物，但也拍到流浪犬貓，對該地的保育類動物恐造成威脅。

吳金樹表示，「不等政府了」，24日正式發起「流浪犬貓友善安置計畫」，誘捕出現在生態熱區的浪貓「阿幫一號」，進一步結紮、健檢除蟲，後續將開放領養友善安置。台中市議員王立任也說，應加強呼籲民眾不放養、不棄養、不餵養，建造對野生動物更友善的環境。

吳金樹說，記錄到部分犬隻有項圈，應是附近民眾放養的，並非無主犬因此無法安置，要求農業部盡速公告全國生態熱區，並規畫執行「生態熱區遊蕩犬貓友善安置計畫」，盡量降低遊蕩犬貓在生態熱區與野生動物產生衝突。