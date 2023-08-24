俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津6月曾發動兵變，24日卻墜機身亡。前海軍艦長呂禮詩認為，這架飛機是被破片攻擊，以致這架飛機所有的飛行控制系統全部失控，然後大部分殘骸會墜落，小部分殘骸則已經被破片給切割。

呂禮詩24日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，普丁對普里格津仍有一層層的顧慮，雖然把他放在白俄羅斯來監管，也就是讓他的戒心慢慢消除。隔一段時間，讓他們覺得飛出莫斯科，感覺比較安全，但事實上並非如此。

主持人盧秀芳問到，從普里格津所搭的飛機墜落的方式，絕對是人為吧？呂禮詩表示，「對」，為何飛機不是在空中爆炸，而是碎片掉落，那是因為使用的不是碰撞，而是靜炸，也就是使用破片攻擊這架飛機，讓這架飛機所有的飛行控制系統全部通通失控，然後大部分殘骸會墜落，小部分殘骸則已經被破片給切割。

主持人再問到，飛機有炸彈嗎？是機械原因嗎？呂禮詩回說，沒有炸彈，也不是機械原因。

至於瓦格納領導階層全滅，是否會解散，對俄烏戰爭會有影響嗎？呂禮詩研判指出，瓦格納不會解散，因為俄烏戰爭到現在還沒有告一段落，他們最主要是集合起來重組，然後派部分的人進駐，還是由瓦格納的人員來指揮。因為這些傭兵是領錢的，他們的戰功和可以領到的金額是連結的。