伍德向來慧眼獨到，比市場早一步相中能夠顛覆市場遊戲規則的科技新星，但近來她對輝達的投資操作卻令外界百思不得其解。

今年以來輝達股價漲幅超過3倍，沒想到伍德再次決定出清輝達股票。方舟投資旗下新世代網路ETF在22日出脫2,230股輝達股票，總價值超過100萬美元。如今這檔ETF持有的輝達股票只剩3.3萬股，價值約1,510萬美元，在這檔ETF投資組合中所占比重僅1.16％。