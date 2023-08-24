伍德向來慧眼獨到，比市場早一步相中能夠顛覆市場遊戲規則的科技新星，但近來她對輝達的投資操作卻令外界百思不得其解。
今年以來輝達股價漲幅超過3倍，沒想到伍德再次決定出清輝達股票。方舟投資旗下新世代網路ETF在22日出脫2,230股輝達股票，總價值超過100萬美元。如今這檔ETF持有的輝達股票只剩3.3萬股，價值約1,510萬美元，在這檔ETF投資組合中所占比重僅1.16％。
素有「女股神」封號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）在輝達發布上季（5至7月）財報前夕出脫價值超過100萬美元的輝達股票，不料輝達財報亮眼激勵股價大漲，反而讓伍德少賺一波，也令外界猜不透她的投資策略。
伍德向來慧眼獨到，比市場早一步相中能夠顛覆市場遊戲規則的科技新星，但近來她對輝達的投資操作卻令外界百思不得其解。
今年以來輝達股價漲幅超過3倍，沒想到伍德再次決定出清輝達股票。方舟投資旗下新世代網路ETF在22日出脫2,230股輝達股票，總價值超過100萬美元。如今這檔ETF持有的輝達股票只剩3.3萬股，價值約1,510萬美元，在這檔ETF投資組合中所占比重僅1.16％。
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