輝達財報、財測驚艷也帶動亞洲半導體類股行情，使台積電股價在24日收盤上漲2.2％，三星電子收盤上漲1.6％，SK海力士也上漲4.2％。美國AI晶片股也連帶受惠，諸如超微、美光、博通、Marvell等業者股價在24日盤前漲幅約2.8％至5.4％不等。

今年以來輝達股價漲幅已達3倍之多，這段期間各家分析師不斷上修目標股價。23日輝達發表上季財報後，又有超過20家券商調高目標股價，其中Elazar Advisors設定的目標價高達1,600美元，相當於23日收盤價471.16美元的3倍以上。