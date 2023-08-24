輝達財報、財測驚艷也帶動亞洲半導體類股行情，使台積電股價在24日收盤上漲2.2％，三星電子收盤上漲1.6％，SK海力士也上漲4.2％。美國AI晶片股也連帶受惠，諸如超微、美光、博通、Marvell等業者股價在24日盤前漲幅約2.8％至5.4％不等。
今年以來輝達股價漲幅已達3倍之多，這段期間各家分析師不斷上修目標股價。23日輝達發表上季財報後，又有超過20家券商調高目標股價，其中Elazar Advisors設定的目標價高達1,600美元，相當於23日收盤價471.16美元的3倍以上。
AI晶片需求爆量促成輝達上季（5至7月）營收倍增、獲利優於預期，且該公司預期AI熱潮持續升溫，本季財測也優於華爾街預期，激勵股價在24日盤前大漲8.3％，也讓華爾街爭相調高目標價，最高喊到1,600美元。
輝達財報、財測驚艷也帶動亞洲半導體類股行情，使台積電股價在24日收盤上漲2.2％，三星電子收盤上漲1.6％，SK海力士也上漲4.2％。美國AI晶片股也連帶受惠，諸如超微、美光、博通、Marvell等業者股價在24日盤前漲幅約2.8％至5.4％不等。
今年以來輝達股價漲幅已達3倍之多，這段期間各家分析師不斷上修目標股價。23日輝達發表上季財報後，又有超過20家券商調高目標股價，其中Elazar Advisors設定的目標價高達1,600美元，相當於23日收盤價471.16美元的3倍以上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。