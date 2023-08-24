私募巨頭百仕通（Blackstone）、阿波羅全球管理（Apollo Global Management）和對沖基金巨頭Citadel等業界巨擘均受影響。

證交會（SEC）以3票對2票通過新法案，規限私募和對沖等基金業者以「特殊待遇」吸引大型投資人。過去業者以附屬協議，向特定對象提出優於其他投資人的條件來吸引其投資。

新法還要求私募基金向投資客戶，提供每個季度的財務報表，詳細列出其績效和支出等情況並接受年度審計。目前私募基金業為退休金、大學捐贈基金和高淨值人士管理的總資產逾25兆美元。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）說，新法核心目的是要解決相關領域一些透明度不高的問題，讓大小投資者均能透過提高業界透明度來得益。

儘管新法的最終條款裡有部份規定的限制程度，跟去年提案內容相較有所放寬，但對於長期習慣政府最低限度監管的金融領域來說，新規定仍然是主管機關推出的重大監督行動。

詹斯勒指寬鬆的監管和低利率等環境，讓私募基金業在過去十年的成長規模得以超過商業銀行，其每年向客戶收取的費用，就能輕鬆賺取數千億美元計的收入。

對於受影響的基金業來說，其長達逾一年阻擋新法通過的努力終究失敗。業者在SEC公布新規定之前，暗示可能提出訴訟來推翻其新法。

代表資產管理行業的管理基金協會（MFA）執行長科比特（Bryan Corbett）表示他們正檢視新規定，擔心會增加業者的成本、損害競爭力和減少投資機會。該會成員將評估新法帶來的改變，然後決定是否就此提出訴訟。