美國上周初領失業救濟人數減少1萬人 23:062023/08/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國勞工部24日公布截至19日止一周的上周初領失業救濟金人數減少1萬人至23萬人，低於市場預估24萬人。顯示勞動市場仍然強勁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 較能反映勞動市場現況四周移動平均數，上周小幅增加2,250人至23萬6,750人。 截至12日止一周續領救濟人數減少9,000人至170萬人。 芝加哥Fed公布美國活動指數 7月從負值轉為正值 美國尋求將美中科技協議延長6個月 以談判修訂內容 美國共和黨總統候選人首辯 齊轟拜登經濟政策 #勞動市場 #人至 #上周 #一周 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 大聯盟報告出爐 12億新竹棒球場「比美國高中操場還差」 12:102023/08/24 政治 陸093潛艦驚傳在台海出事 美專家說話了 14:162023/08/24 軍事 美批准對台價值161億台幣軍售 綠黨團：本於《台灣關係法》對台灣軍售 11:372023/08/24 政治 美批准售我國5億美元F-16「搜索追蹤莢艙」國防部回應了 07:222023/08/24 政治 美國推全球金融機構改革 學者稱「照例」抹黑大陸 09:062023/08/24 兩岸 《時來運轉》運彩報報－世界盃籃球賽四大強權介紹 美國傲視群雄 17:442023/08/24 體育 美國太好奇侯友宜！旅美學者曝2指標：這3題要直球對決 22:522023/08/24 政治 美國軍售台灣 國台辦籲：別在「以武謀獨」絕路上一條道走到黑 21:552023/08/24 兩岸 擬展延美中「科技協議」挨轟 美國務院：僅延長半年 13:552023/08/24 國際 《國際產業》證實美擬對中國科技業出重手 輝達再發警語 12:382023/08/24 財經 TikTok Shop傳美國業務虧損逾5億美元 12:042023/08/24 財經 《基金》巴菲特也在搶 升息末段這類ETF正吸金 10:482023/08/24 財經 美再停用2款眼藥水 竟驗出「5桿菌、1黴菌」恐致瞎眼喪命 17:032023/08/24 國際 《金融》富達：陸市雖臨硬戰 長線審慎樂觀 09:182023/08/24 財經 拜登任內第11度對台軍 總統府：強化戰機遠距偵測追蹤 09:512023/08/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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