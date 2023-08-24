該指數高於0點代表經濟活動在成長。其以包括生產與所得，就業、失業與工作時數，個人消費與居住支出，和企業的銷售、訂單與庫存等四大項目，用來衡量美國整體經濟活動與通膨壓力。

其中，7月的生產相關指標從6月負0.36點逆轉為正0.18點，個人方面從0點小升至正0.02點。

但就業領域從正0.01點轉為負0.02點，企業項目從負0.02點下跌至負0.05點。