金磚峰會東道主、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）周四在社群媒體X（前身為推特）上宣布，金磚五國巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等6國加入。

第15屆金磚峰會22日在南非揭幕，擴大金磚陣容是本次峰會議程的重點。新成員國資格自2024年1月1日起正式生效，這是金磚國家2010年以來首度擴張。

金磚國家由5國擴充到11國，也是在幫數十個有意加入該集團的國家鋪路。連同沙烏地等已獲邀的6國在內，20多個「全球南方」國家（Global South，即開發中國家），峰會前正式申請加入金磚集團，另外奈及利亞、迦納等非洲國家非正式表達加入意願。

金磚集團擴張有助強化全球影響力，在國際地緣政治兩極化之際，金磚國家代表中國與俄羅斯，致力將該集團打造成可與西方勢力分庭抗禮。

中國國家主席習近平24日在峰會上指出，擴大成員是金磚國家合作的新起點，為金磚國家合作機制注入新活力。

巴西總統魯拉提到，如今金磚集團的購買力，在全球GDP占比上看37％，人口占全球的46％，金磚集團將持續張開雙臂擁抱新成員。

印度總理莫迪則表示，金磚國家的擴張與現代化傳達一項訊息，全世界所有機構都需要與時俱進。

南非國際事務研究所（SAIIA）政策分析師狄卡瓦爾霍（Gustavo de Carvalho）指出，新成員加入除了提升金磚集團的能見度，也給了集團成員國彼此以本國貨幣貿易的機會。巴西魯拉總統極力鼓吹金磚集團採用共同貨幣。