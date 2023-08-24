蘇拉颱風今（24）日下午生成，未來路徑有機會接近甚至登陸台灣，後續動向仍需觀察，不過氣象粉專發文提醒，颱風未登陸台灣的紀錄剛好在今日屆滿4年，這段期間總共閃過95個颱風，若再閃過45個颱風，從颱風命名表來看，等於閃滿一整輪。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，今（24）日是颱風未登陸台灣滿4年！4年來總共閃過了95個颱風，上個登陸台灣的颱風為2019年的白鹿颱風，當年8月24日下午1時登陸屏東滿州，下午4時於高雄梓官出海，「自此後颱風登陸台灣漸漸成為傳說」。

粉專也補充，因為颱風的名稱是輪流的，再45個就回到白鹿2世，是否會閃過一整輪，「明年有機會達成！前提是這45個依然錯過」。

台灣颱風論壇圈出自2019年白鹿颱風後，閃過台灣的颱風有95個。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

貼文引起網友熱議，紛紛笑說「那些年，我們一起錯過的颱風」、「跟我錯過的女人一樣多」、「蘇拉繼續閃，我有預感」、「我小姪子出生至今，沒見識過颱風天的狂風暴雨」、「再五個就滿100，算是一個里程碑」、「滿100個再來慶祝？」