女歌手安娜・李（Anna Lee）24歲在日本出道，因精通中日英三語，曾被日媒讚譽為「九頭身三聲帶美少女」，返台後加入女子團體ZERO＋擔任隊長，能歌善舞之外，還具備豐富靈活主持才華，曾獲「亞洲電競大賞最佳主持人」，有「電競一姐」封號。

她去年回歸歌壇，成立獨立音樂品牌「A-One Music」，今年以「陽光歌姬」正能量形象，推出醞釀十年全創作中日文新曲〈Second Home〉，並在台日兩地「上山下海」取景拍攝單曲MV。配唱時，安娜・李(Anna Lee)想到歷程中貴人朋友的陪伴相助，感謝點滴在心頭，數度唱到不能自己，殺青後還在錄音室外哭個痛快。

她回首當年師大畢業後，原先赴日研讀外交研究所，無心插柳在教授推薦下簽約裴勇俊開的經紀公司，亦成為志村健、飯島愛..等知名藝人師妹，雖然幸運地在當時收視率前三名黃金益智節目「熱血平成教育學院」展露頭角，卻也為高物價日本生活消費，一天勤打三份工，最窘困的的時候，口袋裡慘到只剩17元日幣（約3元台幣）。

而那些艱苦奮鬥期，給她打工機會的老闆，以及疼她如女兒的同學父母，知道她隻身在異鄉打拼，都會寄一箱箱食物，甚至大老遠搭車到東京給她打氣，讓她得以堅持下去。她說「就像歌詞中我最喜歡的一句：謝謝你們陪我，讓我更像我」，坦言沒有這些貴人朋友，她一個人是無法走到現在。