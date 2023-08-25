戲劇男神王燦個性熱情、正派、孝順，在圈內人緣不賴，從高中就熱愛音樂的他，近來將推出首張國語EP《Hola》，王燦說：「如果每部戲劇都是一個獨立的世界，期許我能在多重宇宙中遊走，更突破次元以音樂來表達自我，不斷開拓視野、勇敢跨界。」

王燦深耕戲劇圈多年，無論時裝、古裝、電影、舞台劇都可見到他的身影，是硬裡子戲精演員，他參演的戲部部叫好叫座，除了演技了得之外，王燦更積極挑戰自我，從不自我設限的他，參與《舞力全開》、《台灣那麼旺》等選秀節目外，舞蹈比賽、歌唱比賽樣樣來。

他日前拍攝主視覺時，團隊原本要求壯碩的王燦，是否能在拍攝一卡褪去上衣的畫面，讓「惜肉如金」型的王燦當下說：「雖然我線條還ok，但是想保持點神秘感。」又說：「總覺得穿衣服若隱若現會比脫光來得有味道，我什麼都配合就這個保留一下。」讓團隊也同意，從善如流「規定」他宣傳服要開兩到三顆鈕扣，王燦一口答應，並自我砥礪，要好好維持一下胸肌，笑稱自己是「解三顆」。