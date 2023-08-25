琉球籍漁船「旭承輝」在台灣時間23日晚間於公海發生火燒意外，幸友船即刻救援，船上10人無恙，但船長高血壓藥遭燒毀，目前無藥可吃，加上支援接駁友船收容空間有限，家屬擔憂出意外，對此，海巡署稍早指出，已指示宜蘭艦整備完成後於第一時間從台北港出發，千里送藥並將船員平安接回台。

據了解，台灣時間23日晚間9點半，「旭」船在距離日本釧路港東南方約490浬處的公海發生漁船火燒意外，漁業監控中心獲報後，立即通知鄰近友船「鴻海239號」前往救援，24日凌晨1點45分，「鴻」船順利救起船上的2台籍、8印籍等10名船員。

不過因「鴻」船要繼續作業，所以無法護送「旭」船船員回台，幸另一友船「生漁號」聞訊後挺身而出。「生」船指出，他們早在21日完成作業返航中，但23日一聽說「旭」船出事，馬上調頭前往支援，大家都是討海人，當然要互相幫忙，但就怕途中出意外。

「生」船表示，「旭」船蔡姓船長的高血壓藥被火燒毀，加上「鴻」船也沒藥，蔡船長深陷無藥可吃的窘境，24日下午還來電說，他睡不著又沒藥吃，脖子變得很堅硬，家屬聽到後非常擔心。

對此，海巡署稍早指出，依海洋委員會管主委指導、已立即成立應變中心並派遣北部地區機動海巡隊宜蘭艦進行人員及油水糧秣整備，同時指派專人聯繫家屬及了解船長用藥（高血壓藥物)。

海巡表示，待宜蘭艦整備完成後，將於第一時間自台北港出發，返航時預估為輕度颱風「蘇拉」影響台灣期間，將持續掌握颱風動態，以盡速將漁民平安接駁回台。