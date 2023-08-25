混血兒娛樂旗下創作新女聲縉Jin累積兩年能量推出新專輯《覓靜》，原本身為工程師的她，為了音樂夢毅然辭掉百萬年薪工作，透過音樂來分享自己對生活的觀察與體驗，面對收入銳減，縉Jin採取了「少花不必要的錢」的超實際方法。

她說： 「我本來就不是很有物質慾望的人。現在就是娛樂的費用比較不敢花，只花必須的。」縉Jin的人生哲學也十分獨特的，她分享新歌〈搜尋紀錄〉中寫到「美好憧憬生活時不時地給你重擊」。面對人生的不順遂，無論怎樣，過一陣子就會恢復過來，然後繼續過好每一天。有時候，遺憾可能是人生的「必修課」。

她的方法就是不被困境打敗，笑對人生的不完美。如果真的無法解決就是要讓自己先開心起來，吃喜歡的東西、聽音樂跟小狗玩。

她在MV中化身為MIB星際戰警般的女特務在外星球上尋找平靜的過程，明明是個科技感十足的影片，沒想到墨鏡黑衣造型，反倒被拍攝團隊說縉Jin一站出來氣場爆棚，縉Jin說：「感覺這造型很酷，似乎多了一點嘻哈感，更像混血兒娛樂的一員，希望未來有機會和老闆玖壹壹有合作新歌的機會。」