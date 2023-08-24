本週四（24）南韓海洋水產部長官趙承煥就日本福島核電場核處理水問題上發表看法，他表示，考慮到國際社會的共同責任，日本方面決定排放核處理水進入海洋，在某種程度上是難以避免的。因此，作為國際社會的一員，韓國方面無法不接受這一個決定，南韓政府已經編列相關補助預算，協助可能受到影響的漁民以及水產業者。

據《韓聯社》24日報導，趙承煥在當天參加國會農林畜產食品海洋水產委員會全會時，針對問題被問及「日本核處理水排放，以及韓國對該決定的立場是否適切」，他做出了上述表態。然而，對於為何政府贊成核處理水排海的疑問，趙承煥指出政府從未明確表示贊同這一立場。

趙承煥進一步解釋，核處理水排放可能會導致水產品的消費減少，導致間接損失，但不太可能引發直接損害。至於謠言所可能帶來的間接損害，政府正在進行應對措施的準備。在被問及政府是否應該要求日本方面對南韓漁民的損失進行補償時，趙承煥表示，若核污水排放直接導致損失，則應由雙方進行協商解決。

趙承煥還提到，政府已編列近3000億韓元（約新台幣72億）的預算，用於支援漁民，包括收購、儲備以及促銷等措施。明年，這一預算可能會再增加2000億韓元（約新台幣48億）。