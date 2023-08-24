台灣能源如何轉型，電費是否合理，一直是倍受重視的話題。經濟部今日(8月24日)在臉書稱：核廢料後端處理，已增加到4729億元。顯然想以此帶風向，表示核能發電不便宜。然而，說帖卻沒有告知，煤碳與天然氣的進口成本，是以每個月幾百億元的規模在累積，這才是真正的錢坑。

經濟部臉書，是引用台電在8月22日的公開說法：「核電運轉時確實有價格優勢，但後端基金於2011年估算核定時為3353億元，最近一次2020年估算核定時就增加超過1千多億至4729億元，考量社會意見、核能法規等情況，未來還可能額外支出。以核一乾貯被卡關為例，但仍為了維繫反應爐安全，持續維持系統可用，從歲修、維護保養、汰換設備及定期測試，以及一定的運維人力、安全維護等成本，這些加總每年仍需多花5億元支出，目前已經多花20億元。」

天然氣的成本比煤炭更高，今年1到7月的購氣價格約為2422億1184萬元。圖為大潭電廠。(圖/台電公司)

然而，這是台電與經濟部相當偏頗的認知作戰，昂貴與便宜，必須經過比較才能判斷。太陽光電的利潤爭議先不討論，在此僅以購煤與購天然氣成本做為比對。

根據海關進出口統計網站，今年1~7月的進口煤炭(包括無煙煤、煙煤、其他煤)價格為2379億6287萬元；再查詢今年1~7月液化天然氣進口費用，是2422億1184萬元，都相當驚人。另外，今年還沒有過完，以上數字僅是今年1~7月的化石燃費用。

根據海關進出口統計網站查詢到的今年1到7月煤碳價格，包括無煙煤、煙煤、其他煤。(圖/海關進出口網站)

根據海關進出口統計網站查詢到的今年1到7月液化天然氣進口價格。(圖/海關進出口網站)

而且，化石燃料價格極易受到國際局勢影響，去年俄烏戰爭造成國際能源大漲，使得台灣去年的煤炭進口價格達到4863億9828萬元；液化天然氣達到5951億5121萬元。

知道這些資訊後，再來看台電與經濟部的說法，他們刻意強調「核後端基金追加到4729億元」、「核一乾貯被卡關，每年還要增加5億元支出」，但是與化石燃料成本相比，並沒有顯得特別昂貴或浪費。

真正合理的作法，應該是推動核一、核二的重啟，並趕緊擬定核三的延役工作，加上核四廠的啟用。台電在說帖中提到「核一目前仍然保持反應爐安全，持續歲修、維護保養、汰換設備及定期測試」，這就顯示核一廠並不是執政黨賴品妤立委所說的「設施已拆光，重啟個屁」，反而一直完整保存，養護良好的狀態。核二廠的情況亦然。也就是說，只要核一、核二能夠退出反應爐內的舊燃料，一切重啟工作就能開展。

核電廠除役確實需要花大錢，那麼早除役不如晚除役。繼續讓核電廠提供強力、穩定的零碳電力，就一方面供電問題得以緩解，減碳壓力明顯減輕，低廉電價既嘉惠民眾與企業，又使電力公司有效獲利，這才是負責任政治家該做的擇。

至於核電廠延役能多久? 60年、80年都有可能，那相當於10個總統任期之後的事，屆時更新的能源科技已經成熟，核電廠退役與核廢料的處理，想必已經有更好的技術辦法。