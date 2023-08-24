不少鄉民用腳踏車梗圖狂酸賴品妤自導自演。(圖／PTT)

遭外界戲稱「雲豹小公主」的民進黨立委賴品妤，今(24日)被記者堵麥時疑拌到攝影機腳架險些摔倒，卻指控是被記者推倒，慘遭網友公幹，鄉民們更貼出一張梗圖狠酸賴品妤。

賴品妤遭中天記者追問父親賴勁麟相關議題時，不耐表示此前都已回答過，不願多作回應，卻在離開途中腳步不穩，踢到攝影機腳架後險些跌倒，未料她起身第一句就是大吼記者「為什麼要推我」，事後還上臉書討拍，卻疑似因畫面曝光還多次修改文章，遭網友嘲諷。

核能流言終結者創辦人黃士修也貼修改過的梗圖狂酸賴品妤。(圖／取自臉書)

不少鄉民對此也貼出知名的「腳踏車」梗圖，內容為一名腳踏車騎士，自己拿著木棍卡住前輪，倒地後抱膝痛苦不已，狂酸賴品妤自導自演：「原來是碰瓷小公主」、「Cosplay內馬爾」、「綠的最喜歡自導自演當受虐兒」、「這演技有點糟糕啊」、「男生真的要好好保護自己」、「又想起當年台大自掐哥了」、「這腳架一定是對岸派來的，太可惡」、「我比較擔心腳架沒事吧」。

對於賴品妤指控，當事記者林宸佑回應，自己根本沒有推賴品妤，反而是看到對方跌倒想要扶起對方，卻被指控推人。