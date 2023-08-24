記者還原賴品妤摔倒瞬間 中天聲明怒批：民進黨真噁心

民進黨立委賴品妤24日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。《中天》記者林宸佑則回應表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」、「我手在她前面，我要怎麼樣推？」賴品妤晚間又在臉書上發文表示，「若不是這位中天記者，今天也不會發生這樣的事」。有媒體人還原現場，直言站著好好說很難嗎？話題人物轉身離去不追行嗎？需要的時候，感謝記者先生小姐；反感的時候，任何形容詞都出來了，「不然建議，下回不要發採通」！

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。中天記者林宸佑今（24）日在中天新聞表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」「我手在她前面，我要怎麼樣推？」「我跟她說，我真的沒有推妳，是因為我看到妳要跌進腳架堆裡面，我才扶妳一把！」「她這句話其實已經很明顯地，就是在造謠！」

而有媒體人在臉書還原，上午9點多通知，10點賴品妤採通，大家在大門口等待賴品妤到來，結果10點賴品妤未出現。過了5～10分鐘後，主辦方出來告知，賴品妤已經在裡面了。

媒體人直言，站著好好說很難嗎？話題人物轉身離去不追行嗎？需要的時候，感謝記者先生小姐；反感的時候，任何形容詞都出來了！戲棚下看久了，不就是「魚幫水、水幫魚」，不然建議，下回不要發採通！