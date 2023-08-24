Snowflake執行長史魯特曼（Frank Slootman）指出，「Snowflake身為可信賴企業數據的全球核心，我們處於AI和機器學習熱潮的有利位置。企業與機構逐漸意識到，沒有數據策略就無法擁有AI策略。」

史魯特曼表示，Snowflake目前擁有639家全球2000大企業客戶。AI跨越了企業界線，模型需要外部數據來回答有挑戰性的問題，數據分享讓Snowflake處於獨特位置，提升AI工作負載。

Snowflake 6月宣布與輝達（NVIDIA）攜手合作，讓企業利用儲存在Snowflake Data Cloud的資料，來打造客製化大型語言模型。

在財報方面，受惠於AI帶動雲端數據儲存和管理工具需求，Snowflake 2024會計年度第二季（5至7月）營收年增36％至6.74億美元，超越分析師預估的6.62億美元。排除一次性項目，調整後每股盈餘為22美分，輕鬆超越市場預估的10美分。

計算客戶使用Snowflake軟體來儲存或分析數據的產品收入，上季年增37％至6.4億美元，優於市場預期的6.23億美元。

展望未來，Snowflake重申本年度（至明年1月底止）銷售展望，預估年度營收將達26億美元，意味著年增34％，但低於市場預估的27.6億美元。

Snowflake預估本季（8至10月）產品收入將介於6.7億至6.75億美元之間，高於分析師預期的6.71億美元。

JMP證券公司分析師沃瑞芬（Patrick Walravens）看好AI題材，給予Snowflake股票「優於大盤」的投資評等，和目標價200美元。