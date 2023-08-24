素有Fed「鷹王」之稱的前聖路易聯準銀行總裁布拉德，已於7月辭職轉任普渡大學丹尼斯商學院院長。

Fed在7月例會升息1碼，基準利率觸抵22年高點，基於通膨明顯降溫，市場預期9月例會升息的機率不高。但布拉德本周受訪表示，倘若近來經濟加速成長的態勢在接下來幾個月仍將持續，Fed就有必要進一步升息。

布拉德被問及對美國經濟前景的看法，他指出整體通膨率由9％降到3％出頭，核心通膨率也有轉而下跌之勢，失業率來到3.5％低點，證明Fed的政策非常成功。

因此他認為很多關於衰退的預測過於誇大，確實有衰退風險，但發生機率沒有像華爾街預測的那麼高。

布拉德指出，經濟加快成長腳步多少是個威脅，因為原先經濟走疲甚至衰退的預測並未成真，光是如此就得調高通膨展望。更何況就業市場依舊緊俏，你將面臨美國經濟重新加速擴張，風險是通膨降溫速度恐怕不如預期。

布拉德被問到能否重返疫前低利率和低通膨的環境，他表示存疑。由於現今通膨仍在2％目標之上，政策利率就必須高過通膨率。

他說美國經濟若在今年下半明顯加速，導致通膨數據反轉向上，料迫使Fed將政策利率調高到6％之上。

布拉德建議，Fed在9月例會須對經濟展望重新評估，畢竟6月的經濟預測有一大部分是基於衰退情境。這意味聯邦公開市場委員會（FOMC）今秋仍須維持升息一段時間，6月的利率預測看來要堅持下去。