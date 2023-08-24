印尼央行24日貨幣政策會議維持基準利率不變，一如市場預期。印尼央行將七天附買回利率維持在5.75％，存款和放款利率各保持在5％與6.5％不變。印尼第二季經濟展現強勁的成長力道後，央行持續預期今年將經濟成長4.5％至5.3％。