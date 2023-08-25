賴品妤（左）與中天記者林宸佑（右）在現場爭執。林宸佑事後表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」（圖／截自中時新聞網YouTube直播）

記者還原賴品妤摔倒瞬間 中天聲明怒批：民進黨真噁心

民進黨立委賴品妤24日出席醫藥記者會，會後《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。中天記者林宸佑24日在中天新聞還原現場，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」「我手在她前面，我要怎麼樣推？」「我跟她說，我真的沒有推妳，是因為我看到妳要跌進腳架堆裡面，我才扶妳一把！」「她這句話其實已經很明顯地，就是在造謠！」

民眾黨臺北市議會民眾黨黨團副主任吳怡萱在臉書指出，賴品妤當眾說要「叫警察」，難道是想把記者「移送法辦」嗎？這難道不是刻意放大，轉移焦點嗎？

吳怡萱表示，賴品妤要支持她爸爸，是個人選擇，但媒體當然也有權提出問題，她本人跌倒，在影片當中也看得出來。記者第一時間想解釋，直接被連珠炮飆罵，賴品妤還當眾說要「叫警察」，難道是想把記者「移送法辦」嗎？這難道不是刻意放大，轉移焦點嗎？

吳怡萱直言，民進黨不願面對真相，不跟人民說真話，提出質疑的人就被貼上「反對綠能」的標籤，卻不正視發展綠能的過程，後面出現的利益結構問題，是民眾最關注的。

吳怡萱稱，跌倒就惱羞成怒，那「台電跌倒、妳家賺飽」的時候呢？人民才應該憤怒吧！我們也可以「叫警察」嗎！