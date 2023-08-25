夜班、輪班工作者，健康出問題的風險有多高？加拿大一項針對將近5萬人所做的最新研究指，在夜間工作或從事輪班工作，可能會導致中老年人記憶力認知功能損傷達79%，箇中關鍵在於生理時鐘。

此前已有研究指出，在上午9時至下午5時以外時段從事輪班性質工作的人，健康狀況會受到嚴重影響。英國《每日郵報》報導，加拿大約克大學（York University）研究團隊分析4萬7811名成年人的資料數據加以分析，包括受雇狀況、工作班表、認知功能測試結果等，其中5分之1（21%）自述職涯曾從事輪班形式的工作。比起僅於白天時段上班的人，現職從事夜班工作者發生認知障礙的風險高出79%；整個職業生涯之中資歷最久的工作是夜間時段上班，認知障礙風險高出53%。

研究論文指出，導致記憶力與認知功能損傷的關鍵在於生理時鐘。這項發現表明，輪班工作與認知功能障礙之間存有潛在關聯，研究團隊推測，生理時鐘紊亂產生的刺激，可能在神經退化層面扮演要角，神經退化會導致認知功能障礙。論文作者指出，輪班導致晝夜節律混亂對於中老年人認知功能造成的負面影響，值得進一步研究。

這項研究論文已發表於國際期刊《公共科學圖書館》（Plos One）。

牛津大學晝夜節律學教授佛斯特（Russell Foster）說，夜班工作會增加認知障礙風險這項結論非常重要：「這類發現與實驗室研究、實地研究的結果一致，實地研究對象包括航空公司長程航班機師。也就是說，睡眠與晝夜節律（生理時鐘）混亂，與健康狀況衰退的結果有關，包括情緒與認知反應損傷。」

以往英國一項針對28.3萬人的研究已指出，夜班工作與心律不整、心率過快之間存有「重大關聯」。