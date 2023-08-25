台南安平區昨（23）日上午7時許，21歲的魏姓女子酒駕撞死58歲孫姓婦人，魏女肇事後第一時間在Instagram發「心疼車子」等限時動態，魏女的酒測值高達0.57毫克，被依公共危險罪及過失致死罪將肇事魏姓女子移送法辦，檢察官複訊後10萬元交保。晚間魏女在臉書PO文道歉，「在此我向大家以及受害人說聲對不起，我做一個錯誤示範」。
魏女PO文如下：
在此我向大家以及受害人說聲對不起
我做一個錯誤示範
我以為我喝了一點酒能夠保持清醒
就酒駕導致毀了一個家庭
我多麼希望走的人是我.
現在難過的就不是婦人的家屬.
各位很抱歉這兩天我都在警局
派出所 移 至偵查隊 再移至地檢署
沒第一時間出來跟大家說聲對不起
對不起 做了一個過分至極的事情
我相信法律會給我最嚴厲的懲罰
我知道說抱歉沒有用 但我很愧疚
在這裡我鄭重跟各位說聲對不起
PO文也引發網友回應，「希望你是真的愧疚一輩子餒！不是出來發發文表達誠意而已！」、「先擔心自己的車毀了，才來這裡假惺惺Po道歉文…省省吧」、「你的道歉在一條人命面前什麼都不是！」、「人家孩子少了媽媽妳能接手撫養嗎，丈夫失去老婆妳可代替還原一個溫馨家庭嗎？」、「喝了酒本來就不能開車對不起有用嗎？今天換成你家人被撞死你會怎樣發限動是瞎小」。
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