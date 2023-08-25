中國上海1名開姓保險業務員，因保險業務認識獨居的張老太太，取得其信任後，詐騙她980多萬人民幣（約台幣4275萬元），開男沉迷於直播打賞與高額消費，將詐騙得手的錢揮霍一空。而張老太太在得知自己被詐騙之後，要求開男還錢，開男卻置之不理，最後張老太太選擇報警，當地檢方也以涉嫌詐騙罪，對開姓男子提出公訴。

開姓男子從事保險業務員的工作，平時花錢不知節制，薪水根本不夠花。2020年，開男在處理保險售後業務時，認識張老太太，開男經常邀請她參加公司舉辦的旅遊活動，兩人日漸熟稔起來，在得知張老太太身邊無親人照料、弟弟出國後就獨居，開男便有了詐騙她的想法。

開男透過對張老太太噓寒問暖、逢年過節以保險公司名義上門送禮等手段，進一步獲得張老太太信任，2021年張老太太想出售名下其中1處房產，開男更幫助張老太太尋找仲介，最終以670萬元人民幣（約台幣2922萬元）價格將房子賣掉。

後來，深受張老太太信任的開男，向其表示「有個理財項目，保本保收益，年化利率3.15％」，開男更把她帶到茶室，設置好手機，讓她每天轉帳20萬元，不僅如此，開男甚至還以理財為由，帶著張老太太臨櫃進行大額轉帳，前前後後張老太太共轉帳了900多萬元人民幣（約台幣3926萬元）。

而開男並未就此停手，他得知張老太太還有1張信用卡，於是就以自己生活困難，需要信用卡用於生活開支，好心的張老太太便將信用卡借給了開男，而開男隨後便將信用卡拿去套現消費。

直到2023年，張老太太開始催問投入理財項目的資金去向，開男便編造3支基金代碼敷衍了事，張老太太拿到代碼後，向朋友打聽後，得知這3支基金根本不存在，這才驚覺自己被開男詐騙。於是張老太太向開男追討匯給他的錢，但開男卻置之不理，最後張老太太選擇報警處理。

8月21日，黃埔區檢察院以涉嫌詐騙罪，對開姓男子提出公訴，在事跡敗露之後，開男懊悔表示，「2020年，我染上了網路直播刷禮物的惡習，從那時起，我騙來的錢，大部分都拿來直播打賞了，先後在直播平台充值了約500萬元」，開男更補充解釋，除了喜歡打賞，自己也喜歡高消費，剩餘錢款已全部被他揮霍殆盡。

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