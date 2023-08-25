巴西一名65歲市長希薩姆（Hissam Hussein Dehaini）4月12日與16歲少女考安（Kauane Rode Camargo）結婚。在巴西年滿16歲男女結婚，在父母的同意下是合法的。2人7月時在阿魯巴度假，並曬出2人在度假時的照片。

16歲考安在阿勞卡里亞市的一間公民軍事學校就讀，2022年參加15歲至17歲少女選美比賽，獲獎後在社交活動認識了當時才與第二任妻子離婚不久的希薩姆，隨後便愛上對方，而希薩姆和考安結婚前，是16個孩子的父親，並已結過6次婚。

2人在4月12日結婚後，考安的母親瑪莉琳（Marilene Rode）被提拔為市政文化部長，而瑪莉琳的手足伊麗珊傑拉（Elizângela Rode）則被任命為市政廳秘書長。希薩姆婚後不久便休假1個月與考安在阿魯巴蜜月度假，度假完剛好8月，還是高中生的考安須返回學校上課。

考安也分享了2人在度假時的照片，年紀差距成為網友的議論對象，考安則表示「老實說我們不在乎」，雖考安未成年，但在巴西16歲結婚，只需父母雙方或其法定代理人的同意，即可結婚，而巴西為世界上未成年婚姻第五大國。國際非政府組織「Girls not Brides」統計顯示，巴西目前有超過220萬名未成年人結婚。

更多 CTWANT 報導