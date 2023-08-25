4年1次亞洲規模最大的綜合性運動賽事-亞洲運動會(以下簡稱亞運)即將於9/23(六)～10/8(日)在杭州舉辦，台灣運彩為了挺中華健兒參賽，特別在賽事開始前舉辦抽獎活動，希望提早開始為中華健兒集氣加油，只要在活動期間8/25(五)～10/8(日)購買運彩單張/筆1,000元以上(含)且完成登錄者，即可參加抽獎活動。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

4年1次的杭州亞運原定在2022年舉辦，因新冠疫情的影響延至今年9/23(六)～10/8(日)，台灣運彩為了號召更多民眾關注並支持參賽的中華健兒，除開盤外，也推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，活動期間8/25(五)～10/8(日)不限球種、不限玩法，只要單張/筆購買1,000元以上(含)，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，即可參加抽現金活動，獎項包括1.金牌獎：中華隊每奪得1面金牌，即抽出現金新台幣5萬元1名。2.銀牌獎：中華隊每奪得1面銀牌，即抽出現金新台幣3萬元1名。3.銅牌獎：中華隊每奪得1面銅牌，即抽出現金新台幣2萬元1名。所有獎項預定於10/18(三)抽出，於10/20(五)公告中獎名單，詳細活動辦法請至運彩官網參閱。

羽球、舉重、柔道、體操、射箭、桌球、高爾夫 、空手道、跆拳道、拳擊等中華健兒在2020東京奧運奪牌的運動種類以及國人期待的棒球等，也會是這次亞運的奪牌重點，值得國人關注，希望大家在觀看比賽為中華健兒加油時，也可以 「買運彩、助體育、抽現金」，把獎金抱回家。