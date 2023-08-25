在全球化的趨勢下，教育思維逐漸改變，尤其家長的購屋眼光看向具有國際觀及雙語學校的明星學區；儘管少子化衝擊社會，但擁優勢條件的學校絲毫不受影響，像是位在台中太平區的新高國小，因地理位置、環境及優質師資等條件，招生年年爆滿，甚至需要提前「卡位」，而這樣的現象也帶動周圍房價上漲。

根據教育部資料顯示，105學年度太平區的小學生人數為92542人，110年成長至10561人，成長幅度達到11.4%。其中，招生年年爆滿的「新高國小」，就位於台中太平區，它是太平新光重劃區內的一所明星小學，有區域第1所「CLIL公立雙語小學」的頭銜，學校以雙語辦學為特色，也以CLIL（Content and language integrated learning）講求內容和語言整合學習精神。

台中太平區新高國小，有區域第1所「CLIL公立雙語小學」的頭銜，小孩具備雙語優勢。（業者提供）

此外，新高國小也具備「公立」的優勢，提供豐富課程、優秀教學團隊以及英語環境，都為小孩提供良好的就學平台，而在明星學區成長的小孩，在就業和升學方面也往往有較大的競爭優勢。

因此，不少家長看準太平區明星學宅的稀缺性，紛紛將目光投向於此，也受惠於學校周圍散發出的人文氣息以及群聚效益，居民可以享受優質的生活品質，還能感受城市的年輕活力。

「太平新光重劃區」市容街廓規劃年輕，主力購屋年齡約落在30、40歲，區域連接樹德、樹孝、宜欣、中山路等商圈，生活機能優良，區域內建案更是吸引首購族及年輕家庭目光。

交通方面，本重劃區的聯外交通有台74號快速道路，可串接各區域交通，亦快速銜接國道1號、3號；其中，於今年1月啟動的國道4號豐原潭子段，讓用路人能夠提早分流並連接山城與海線，提升交通便捷度；對內則有核心交通「市民大道」，道路全長2.7公里，貫穿區域南北向，南來北往更加方便快速。

「泓瑞綠雅圖」為新高國小學區內受矚目建案，選址於太平區樹孝路67巷、環中東路口，基地1773.56坪，產品規劃26.34至35.97坪的2至3房，規劃地上15層、地下3層，共280戶住家及8戶店面。

「泓瑞綠雅圖」因建築本體退縮設計，周圍人行道寬敞舒適。（業者提供）

建築本體退縮的設計，讓街廓顯得寬敞，建案周圍種植的樹木以及中庭設計具綠意的休憩空間，讓住戶行經時能夠放鬆心靈；此外，主要車道位於樹孝路67巷，可避開環中東路的車潮，使住戶在行車出入上更加安全。

「泓瑞綠雅圖」不僅有良好的地段及學區，建案更注重寧靜、淨氣及節能，硬體設備毫不馬虎，建材使用VAF空氣凈流系統、KOHLER衛浴、三協氣密窗配6+6膠合玻璃等等，讓住戶享有安靜、宜居的生活空間，且學區帶來的群聚效應，使周邊住宅的居住品質更有保障。