艷陽高照的中午，廚師熟練地拿起鍋鏟，大白菜炒肉絲、三杯梅花肉片、山藥大骨湯……一道道家常菜餚陸續上桌，食堂內頓時飄香四溢。「我每天都來，大家聚在一起吃飯、聊天就是開心！」話剛說完，何爺爺手取筷子，已準備大啖桌上的飯菜；一旁的許奶奶拄著拐杖走到座位，向同桌的老朋友打招呼，迫不及待分享孫女考試上榜的消息。

在花東地區，許多長輩在家中沒有人作伴，生活宛如沒有對白的默劇，這一小時的「共餐」聚會，是他們難得走出家門、有人陪伴閒聊的機會，或許也是一天中最美好的時刻。

看見偏鄉長輩「一個人吃飯」的寂寞

「東部的部落裡常常見到這樣的畫面：年輕人因為生活需要，不得不到外地工作，家裡只剩下獨居或兩老相依的長輩。」一粒麥子基金會執行長林木泉說，老人長時間在家閒蕩無事，很容易失去生活重心，身心健康也連帶受到影響。

根據衛服部最新一期的老人狀況調查，全國65歲以上「獨居者」約占5.44%，其中東部地區的獨居比例是全國平均的三倍多，相當於每5名長者中，就有一位是獨居老人，且「兩老相依」的比例（26.88%）更是全國之冠。花東地區將近一半的長輩，不是獨居就是老老相顧，他們的生理、心理及社會參與上，該如何關懷與照顧？

二十年前，一粒麥子看見獨居長輩的困境，思考著如何幫助長輩們走出寂寞。林木泉提到，位於台東縣卑南鄉的東興部落的「東興老人日托站」是一粒麥子基金會第一個推行共餐服務的據點，不少長輩上午前來日托站上課，接近中午又得趕回家煮飯，時間倉促，再加上老人行動力不如年輕時，備餐非常不方便，若忙碌中不慎燙到手、忘記關火，還可能引發危險。

而正是在「看見長輩需要」的契機下，一粒麥子開始踏出了「長輩共餐」的服務腳步。

獨居長輩走出家門，老老相伴幸福共餐

「明明是一樣的菜色，與朋友一起享用時，心情卻截然不同！」一粒麥子花蓮服務中心銀髮服務組組長曾娟認為，長輩共餐時，因為有熟識的朋友、鄰居相伴用餐，長輩更願意敞開心房，分享最近發生的日常趣事；此外，歡樂的氣氛也有益促進食慾，比在家吃飯配電視美味許多。

老老相伴共餐，長輩更願意敞開心房，愉悅的心情也有助促進食慾。（圖／一粒麥子基金會提供）

2018年起，一粒麥子陸續在花蓮縣鳳林、玉里、富里、壽豐，以及台東縣關山、卑南、池上、太麻里建置「有福館」，在午餐時段邀請周遭的長者、祖孫家庭，或是需要照顧的弱勢族群一同共餐，凝聚社區居民的情誼。

在較偏遠的山間，基金會主動走進部落，租用當地的公共空間設置「部落廚房」、招募熱心公益的在地人，並運用在地食材烹煮家常菜，讓長輩吃得暖胃又安心。至於交通易達性不高，或者找不到廚房場地的部落，一粒麥子則啟動「行動廚房」，由廚師開著小貨車改裝、搭載著烹飪設備和食材的「行動廚房」餐車，每週一到兩次，挺進特偏部落，現場烹調熱騰騰的餐食，部落長輩們吃了都讚不絕口。

不過，推行共餐並不是簡單的任務，除了需要籌措經費與設備，最困難的是邀請習慣待在家的長輩走出來。「對這些長輩來說，基金會是來自外地的陌生面孔，儘管有免費午餐當誘因，很多人仍怕生不敢前來。」曾娟說，幸好在地的村里長與街坊鄰居相助，陪同基金會人員挨家挨戶拜訪，以熱情化解了長輩的疑慮。

「行動廚房」進入偏鄉部落，由專業廚師現場烹調，提供熱呼呼的新鮮佳餚。（圖／吳欣穎攝影）

扎根偏鄉二十年，一粒麥子與社區搭起深厚的情感連結。林木泉分享，有些生活比較困難的長輩來共餐，可能不好意思開口「想打包食物當晚餐」，但負責配餐的服務人員早已有了默契跟共識，都會先替老人家準備好下一餐的便當，好讓長輩帶回家享用。

而每逢假日，長輩們在外地工作的兒女們返家後，看見父母親在社區各類據點和共餐服務的照顧下，比以往更健康、快樂的神態，也由衷感謝一粒麥子基金會化身「在地照顧者」，不辭辛勞地關心老人家的營養攝取與生活品質，讓他們無後顧之憂，能放心在外地打拚。

長輩展開深藏的笑容，一粒麥子持續優化服務

隨著愈來愈多長輩告別一個人吃飯的日子，用餐時展開燦爛笑容，「我們持續思考還可以多做些什麼。」林木泉眼神堅定，談起正在優化的服務行動，以及未來的藍圖願景。

為了打造更完善的餐食服務，一粒麥子攜手在地的 7-ELEVEN 門市，由超商提供新鮮餐食至附近的據點，讓長輩擁有多元變化、營養均衡的菜單選擇。同時，基金會也積極募款，民眾可至 7-ELEVEN 門市投下零錢，或使用 ibon、OPEN POINT APP 進行捐款，這些愛心將用來升級廚房設備、提高在地廚房工作人員的待遇及培訓，維持高品質的餐食供應。

讓偏遠地區的獨居長輩「吃得好、吃得飽、吃得暖」，是林木泉執行長的堅持與使命。（圖／吳欣穎攝影）

值得一提的是，未來的餐食服務有不同以往的「創新發想」，一粒麥子選定人數穩定的文化健康站，日常課程融入種菜、養雞等簡單農務，由長輩生產部分食材來源，降低社會資源的依賴；日照中心也即將推出「大齡廚房」，鼓勵長者參與在地特色食材的加工，製成三明治、濃湯與咖啡，不只訓練長輩的身體協調能力，生產的食品也能成為共餐或送餐的餐點。

回顧投入偏鄉服務的歷程，林木泉知道「民以食為天」不但是不變的道理，更是一扇重要的「門」⸺ 透過餐食照顧，一粒麥子基金會得以將各項社會資源，導入長輩的生活中，當受照顧的長輩能夠「吃得好、吃得飽、吃得暖」，長輩的生活方能豐富滿足，如成熟麥子般粒粒飽滿，走出開闊喜樂的銀髮新人生。