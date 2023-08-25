日健建設創立近50年，秉承「專業為本、誠信第一、客戶滿意、品質至上」理念，堅持永續服務的核心價值，以售服一條龍完整到位，從土地開發、興建住宅、售後服務，皆由日健一手包辦，每戶配有LINE1對1客服，不僅獲得許多住戶的認同肯定，更讓永續的品牌承諾落實到交屋後所有的建築服務之中，買的安心住的更安心。日健在板橋推出「日健芯」建案，約5分鐘前進新板特區，約5分鐘進入台北市，不僅吸引板橋在地人目光，因為一橋就到台北的便利交通，與完善的生活機能，更是台北新世代跨區首選標的。

「日健芯」位居板橋核心地段優勢，中山路快速銜接光復大橋，5分鐘進入台北市；更一路貫穿新板生活圈，大遠百、誠品等購物商場，入主板橋中山大道等同掌握板橋核心都會生活，無論休閒娛樂生活採買與交通便利都一次到位。

「日健芯」基地本身為極稀有的四面臨路緊鄰私立光仁中學，優良的教育文風結合永豐公園等綠帶，傳統市場與量販家樂福都在咫尺之距，這樣的便利生活，讓建案優勢如虎添翼般，更上層樓。案場銷售指出，「日健芯」吸引金融、醫生、教授等在地菁英份子之目光，也因周圍多為公寓矮房，擁有良好視野，中高樓層更開闊與舒適也成此案熱點之一。

專為現代菁英量身打造的極緻格局，超高坪效的規畫讓本案更受青睞!「日健芯」7樓以上的A1房型位於邊間，規劃32坪3房，格局方正，擁有兩面採光以及獨立玄關，往窗外望去，可以看向新板特區；另外，同樣位於邊間的A0規劃25坪2房，採光良好，室內無樑柱影響，LDK客廳、餐廳、廚房連貫的設計，創造出空間舒適感。

「日健芯」7樓以上的A0、A1房型皆位處邊間，擁有良好採光。（業者提供）

「日健芯」將車道設計在基地後方，提供步行居民安全的進出空間；設計地下4層樓，每層皆規劃平面車位且預留充電座線路線架，更能結合未來科技綠能趨勢，讓有充電需求民眾，能夠免除配線煩惱。

在建材使用上不馬乎，使用高等級聚脲防水材料，擁有更高耐紫外線、高彈性能，更有「集合式存水彎」有效隔絕惡臭與蚊蟲，大幅減少排水幹管堵塞機會，搭配瑞典原裝進口DURGO吸氣閥，絕佳氣密性有效保護存水封，避免病毒入侵垂直感染。加上etag車道、中保監控系統等智慧設備，為社區帶來全方位管理及居住安全。

日健主義SHINE建築，強化「服務（Service）、健康（Health）、智慧（Intelligence）、本質（Nature）、節能（Eco）」5大方向。「服務」意指在網站上提供最新的工程進度，每年進行社區安全巡檢，也有LINE1對1客服解決住戶疑難雜症；「健康」是使用綠建材及生態建材，並強化污水及垃圾處理，打造健康環境；「智慧」指建案跟隨科技發展，設置悠遊門禁、etag車道等設備，感受全e化數位生活；「本質」是房屋設計重視建築空氣流通，建築外觀美學呈現建築精神；「節能」指建案重視環保、水資源及日常節能，日健建設持續深化品牌，給予消費者最好的居住空間。

日健建設提供一條龍服務，讓民眾能夠買得安心、住得放心。圖為「日健芯」3D模型。（業者提供）

案場銷售指出，此時是最好的進場時機，觀察新板特區目前房價慢慢坐穩9字頭並挑戰三位數，台北市高單價坪數，更讓民眾望之卻步；反觀像「日健芯」房價7字頭，擁地段優勢的新案越來越少。

日健芯位於新北市板橋區懷仁街與懷仁街25巷交叉口，基地規模312 坪，規劃地上15層、地下4層，規劃2房19坪、21坪、25坪及3房32坪，4房48坪，預計2024年6月完工，日健官網亦提供建案工程進度的審視，讓民眾能夠買的安心、住的放心。

新板生活圈|幸福好宅|19-32坪|2-3房

搶先預約:02-2959-5959

接待會館:板橋區三民路二段72號

基地位置: 板橋區懷仁街&懷仁街25巷