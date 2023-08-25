南韓軍工產業蓬勃發展，根據韓媒報導，南韓主要軍火商今年上半年的外銷營收已貢獻總營收的三分之一，主要動能來自於俄烏戰爭，南韓填補了歐美大國忙著軍援烏克蘭留下的缺口。報導分析，南韓軍工產業訂單應接不暇，主因在於價格較便宜，交貨速度也比其他國家快。

韓媒《BusinessKorea》引述業界人士說法指出，南韓四大軍火商包括韓華航太、南韓航空宇宙產業、LIG Nex1以及現代樂鐵，上半年總營收合計達4.58兆韓元，其中外銷營收1.54兆韓元、占總營收33.6%，與2022年上半年的16.6%相比增加一倍以上。

數據資料顯示，上半年韓華航太外銷表現最佳，占總營收42.5%，相較2022年上半年的5.7%大增36.8個百分點，外銷金額達6121億韓元，與去年同期的327億韓元相比成長逾18倍。

另一家南韓軍工企業現代樂鐵上半年外銷也出現強勁增幅，占總營收38.8%，比2022年同期的0.4%上升38.4個百分點；同期的外銷金額也從2022年15億韓元增加至2885億韓元，成長近200倍。

報導分析指出，南韓軍武相較美歐等軍事強國可說是「物美價廉」，不僅價格較便宜，交貨速度也比其他國家快，因此成功吸引波蘭、阿拉伯聯合大公國等國家下單。