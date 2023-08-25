亞洲國家的員工給人工作認真的印象，但其實不是這麼回事，最新調查顯示，韓國員工上班時很會「裝忙」，排名全世界第四，有趣的是，一款全球熱賣20萬支的AR眼鏡數據透露，韓國用戶竟在工作時間的活躍度居全球首位，印證韓國人上班摸魚追劇、玩遊戲技術超高。

快科技報導，XREAL Air AR眼鏡2022年上市至今，已狂賣逾20萬支，受到全球177個國家用戶的青睞。過去2個月，銷量最高的國家是中國大陸。

近日XREAL官方報告指出，全球第一個用戶在2021年12月7日開始使用XREAL眼鏡，已超過611天，同時也是使用次數最多的用戶，共計2733次，平均每天使用4.47次。使用時長最長的用戶來自日本，共計1641小時。

從各國用戶使用AR眼鏡的時間來看，中國用戶睡前活躍度全球Top 1；美國用戶最能熬夜，凌晨的活躍度居冠；而韓國用戶工作時間的活躍度稱霸全球，看來上班時間摸魚技術很強。

全球用戶最喜歡用XREAL Air做的4件事，包括大螢幕追劇、躺玩遊戲、網頁瀏覽、看動畫。

《CNBC》報導，亞洲的上班族花費最多時間在「表演式工作」（performative work），讓自己上班「看起來很忙」，花在裝忙的時間，前五名國家員工，分別為印度43%、日本37%和新加坡36%，南韓與美國都是28%。這項調查對象來自各國超過1萬8000名職員。