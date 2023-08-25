夏日限定《FUN假玩樂報》！暑假出遊最夯最新鮮的玩樂情報都在這兒…..本周頭條是「你家孩子暑假作業寫完沒」？開學日最後倒數，趕快出清作業出門玩吧。本期必看：米其林必比登最新139店家一次收藏，開箱新北坪林消暑勝地生態步道、茶鄉遊。金好康有超值便當菜色大車拚，逛天龍國人推爆夜市，還有開學季專區，校園夯品文具採買折扣優惠資訊。出國筆記本，消化年假大推秋天限定日本東北體驗。

精選》2023米其林最新「必比登推介」必收139店

天下三絕麵食館已連續五年榮獲《台灣米其林指南》必比登推介。（圖／天下三絕麵食館提供）

在呈現《台灣米其林指南 2023》完整名單之前，米其林先行公布由評審員評選為「必比登推介」的店家，選定台北、台中、台南以及高雄四個城市，提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家，今年總數來到139家。快來看美食界的爭霸榜單揭曉！搜尋關鍵字→必比登。

高雄市交通局率先推出「必比登推介指南」，讓饕客能藉由指南內公共運輸指示，前往餐廳朝聖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

精選》茶鄉避暑 「金瓜寮魚蕨步道」洗滌身心靈

茶鄉避暑 「金瓜寮魚蕨步道」洗滌身心靈。（圖／翻攝新北市文化局YT））

位於新北市坪林區「金瓜寮魚蕨步道」是炎炎夏日避暑踏青好去處！走在步道上感受蕨類、魚類等豐富多元生態洗滌身心靈，還可順遊茶葉博物館用五感體驗泡茶文化。趕快跟特派員一起來玩吧！搜尋關鍵字→金瓜寮魚蕨步道。

嚴選》世界客家博覽會「世界館」6大亮點完全攻略

世界館以7座浮空穹頂結合劇場式的燈光設計，打造沉浸式劇場概念。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

2023世界客家博覽會主場館之一的世界館，有全台最大球形投影裝置敘說客家歷史，還有7座浮空穹頂沉浸式劇場，策展人王騰崇帶路分享六大必看展品，像是模里西斯第一份中文報、客家契約工拿到的代幣「豬仔錢」、馬來西亞霹靂州錫礦場模型等，都是客家遷徙史見證。搜尋關鍵字→世客博。

好康跑馬》全聯36元便當 饕客一看「根本無敵」

全聯推出「幸福餐盒」一個60元，下午1點及晚上8點後打6折，只要36元。（圖／翻攝爆廢公社二館）

在都會區一個便當動輒百元起跳的漲價潮中，全聯推出的「幸福餐盒」一個只要60元，有排骨、雞腿、雞排等口味，讓小資族暴動搶買；還有民眾在晚上8點後買到6折、只要36元的便當，嗨喊「好驚人的價格」、「雞排真的超厚，很好吃，根本無敵！」搜尋關鍵字→36元便當。

好康跑馬》台南佛心便當 炸雞＋滷排百元有找

台南便當雙主菜塞爆，還有煎蛋，價格網羨炸：食物天堂。(翻攝自爆廢公社)

台南這家便當店不但有雙主菜「雞腿+排骨」、還有荷包蛋、青菜，價錢只要80元，根本就是佛心便當，吃到滿滿感動，照片曝光後，讓網友超羨慕「台南果然是食物天堂」。搜尋關鍵字→佛心便當。

好康跑馬》758元起飛東南亞 超狂機票開搶

好康跑馬》758元起飛東南亞 超狂機票開搶。（圖／達志影像）

廉航AirAsia 今年第3波大促銷至8月27日截止，特價涵蓋2024年2月19日至2025年1月19日出發之機票。AirAsia在台灣目前直飛航點有吉隆坡、沙巴、馬尼拉、宿霧、清邁、曼谷等6大城市，單程未稅758元起。計畫年底2024跨年或明年連假出遊的民眾，請把握機會搜好價入手機票。搜尋關鍵字→AirAsia。

吃貨看板》客家風披薩很可以 炸雞桶「肉」搏戰

達美樂推出以台灣特色食材為賣點的客家風味披薩，包括「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

農曆七月拜先人兼祭五臟廟！達美樂主打台灣特色食材，以「客家風」為賣點，推出「客家小炒」與「梅干扣肉」口味披薩。肯德基則是主推「中元澎派桶餐有呷有保庇」滿足拜拜需求，3款口味桶餐，最低下殺54折。連鎖速食店搶客各顯神通。搜尋關鍵字→鬼月速食。

吃貨看板》天龍國人狂推：必去夜市

不少人說單純想品嘗美食，最推北市饒河夜市。（圖／達志影像）

到台北，如果只能選一個夜市去，你會推薦哪一個？日前一篇女網友的貼文，引起大家熱烈討論，沒想到天龍國人最推的夜市竟然是位於松山車站前的饒河夜市！不但攤位多、又好逛。搜尋關鍵字→饒河夜市。

開學專區》百貨學生文具3C割喉戰開打

迎開學季，Global Mall「開學超值購」開跑，精選開學用品推5折起。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

開學日倒數，Global Mall即起至30日線上線下同步祭出「開學超值購」活動，帶動開學用品買氣大增30％。博客來即日起至9月30日則是推「開學祭」，針對中小學與高中大學生不同族群提供學用品，全面3折起。各家電商則是主打校園夯品，上網一次買足！快趁優惠期間比價參考大採購。搜尋關鍵字→開學季。

遊「藝」思》南臺灣超夯打卡景點 屏東「船貓」展

南臺灣超夯打卡景點 屏東「船貓」展 。（翻攝屏東縣長周春米FB粉專）

矢延憲司作品「speeder」運抵看海美術館展出。（屏縣府提供）

被譽為日本大阪三寶之一的「船貓」來台灣了，進駐屏東車城海口港「看海美術館」，帶領民眾走進日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）的幻想世界。這次展覽代表作「SHIPʼS CAT」系列，以獨特的藝術風格和富有想像力的創作享譽國際，快到恆春半島來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。搜尋關鍵字→船貓。

出國筆記本》全球最值得造訪52景點 日本這城市奪亞軍

盛岡城跡公園」擁有迷人的秋日楓光，能欣賞紅葉、朱紅橋樑與城牆石垣共舞。（圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司）

年假還沒用完嗎？秋天來去日本東北岩手縣看楓葉吧！岩手縣治盛岡市登上「2023年全球最值得造訪的52個景點」排行榜，僅次倫敦拿下第2名，吸引許多遊客慕名而來。9月、10月秋遊岩手怎麼玩？美食、美景、歷史建築、文化演出3大領域推出了7種不同體驗行程，線上就可以預約報名。搜尋關鍵字→岩手盛岡。

看完這期的《FUN假玩樂報》您決定好要往哪裡出發了嗎？如果時間不多，想要就近走走也可以，基隆、彰化、花蓮一日微旅行千萬別錯過。