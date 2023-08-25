新黨台北市議員侯漢廷日前宣布，以無黨籍參選台北市第一選區(士林、北投)立委選舉，而國民黨議員張斯綱23日強調「團結能贏，分裂必輸」，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。前高雄市長韓國瑜也留言，「團結合作，用實力爭取選民支持！」對此，前立委郭正亮24日更表示「這一區大概就是55或45的區，有時候國民黨贏、有時候民進黨贏，分裂就很難贏」，引發討論。

張斯綱23日在臉書發文強調，台北市第一選區的選情，其實就是8個字：「團結能贏，分裂必輸」，並舉出民調表示他與吳思瑤的差距在伯仲之間，1對1差距僅約4個百分點(吳思瑤45.2%、張斯綱41.3%)，但若侯漢廷參戰成三腳督，張斯綱、侯漢廷分別僅拿28.7%、12.6%，而吳思瑤獲41.4%。

張斯綱表示，他是國民黨已通過完備程序提名的立委候選人，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。韓國瑜留言表示，「團結合作，用實力爭取選民支持！斯綱加油！」張斯綱回應「謝謝韓市長的鼓勵，斯綱會繼續努力」。

郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這一區大概就是55或45的區，有時候國民黨贏、有時候民進黨贏，丁守中也贏過，吳思瑤是因為上次年輕人一面倒」，最後郭正亮也強調，「可是分裂就很難贏，這是事實，侯漢廷和張斯綱也跟侯友宜和柯文哲的狀況差不多，都要先衝衝看」。