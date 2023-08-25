台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，旅美教授林環牆24日就表示，在取樣訪問期間（8月14日、15日）或之前並無臨時重大事件攪動下，三人之間的支持度竟然會出現如此戲劇化的拉開變動，他覺得實在罕見，也實在「難以理解」，引發討論。

林環牆24日在臉書上PO出一篇「8月總統民調變動何以如此突兀？」的文章表示，「賴清德一舉突破40%的天花板，柯文哲小幅下降，而侯友宜則直線下墜，往10%低谷逼近。賴、侯兩個侯選人的急遽變動幅度竟然差不多都是7個百分點，而且比兩倍的抽樣誤差2.98%還要大」，林環牆直言，「這種變化可說是Poisson間斷式的突兀跳動，在取樣訪問期間（8月14日、15日）或之前並無臨時重大事件攪動下，三人之間的支持度竟然會出現如此戲劇化的拉開變動，個人覺得實在罕見、也實在難以理解」。

林環牆更接著指出，「再者，從7月到8月，該民調的未表態比例基本上是穩定於15%上下，這是否意謂，在一個月內藍綠之間板塊有出現民意支持此消彼長的明顯流動嗎？這種藍綠流動應該很難，個人實在想不透。或者說，原本支持侯友宜者突然約有7%變成不表態，而原本不表態者另有7%突然回流去支持賴清德。這個在短短的一個月內有可能嗎？」

林環牆最後更質疑，「該民調期間結束後，行政院主計總處公布：台灣今年上半年經濟出現0.98%的負成長，並將今年全年經濟成長率由5月份預測的2.04%大幅下修至1.61%；另外，媒體也接著爆開民進黨新潮流賴勁麟身兼雲豹等19家公司董事長的報導，民進黨賴清德的總統民調支持度真的有那麽強嗎？」