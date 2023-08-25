日本東京電力公司24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，引發周邊各國震動，大陸政府開出第一槍，將全面暫停進口日本水產品。而最近有一份最新的民調指出，對於日本開始排核廢水入海，民眾還敢不敢吃日本海鮮，有53％的網友認為「不敢，沒看到政府有在做把關」，甚至還有15％的網友認為「連台灣海鮮也不敢吃了」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》24日對於「日本開始排核廢水入海，請問你還敢吃日本海鮮嗎？」進行網路民調，截至24日晚間23時止，已有4萬人參與投票，有16％的網友認為「敢，政府說會把關檢測」、有53％的網友認為「不敢，沒看到政府有在做把關」、有15％的網友認為「連台灣海鮮也不敢吃了」、有8％的網友認為「本來就沒有在吃海鮮」，另也有8％的網友認為「不確定」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「不敢吃深海魚了」、「不相信政府，但相信科學」、「別人想怎樣我們有時候真的沒辦法，重點是政府要保護好我們人民」、「綠對日本像對祖宗，核食都能說安全了，有過把關這回事嗎？」、「現在的政府完全不能信任」、「不指望政府把關，不要同流合污，就阿彌陀佛了」。