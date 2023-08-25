6月24日發動一日未遂兵變的俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津，據信24日墜機身亡，清算、假死等陰謀論頓時滿天飛。專家指出，兵變不容原諒，叛國將被懲罰，這是對俄國整個菁英階層釋出的警訊。前駐紐西蘭代表介文汲24日在《新聞大白話》節目強調，這次的事故是瓦格納重要首長的團滅，可能是普丁要把瓦格納瓦解。因為瓦格納到白俄後，立刻造成兩國與立陶宛、波蘭的緊張，普丁不想與兩個北約國兵戎相見。

「我覺得真相是查不出來，到時候就是羅生門、各說各話，不會有真相的！」介文汲表示，俄羅斯如果讓一架民用飛機在自己的軍機重地，被外國的力量把它擊落的話，那俄羅斯這個國家，整個國防安全是有問題的！因為這個飛機是從莫斯科要飛到聖彼得堡，那是國內航線，而它出了莫斯科沒多久，15分鐘，就下來了。外部勢力如果能在那裡對俄羅斯飛機，而且載了那麼重要的人，將其擊落的話，「我覺得我是比較存疑啦！」

介文汲提到，這個飛機有人說，它最後是垂直降下來的，而且它出事之前都是很平穩地飛行，突然就這樣往下掉。一般如果機件故障的話，應該會有一個掙扎滑翔期，試圖要控制。它很奇怪，碰就掉下來。還有人說，有一架飛機也跟在後面同行，立刻就飛回莫斯科了。人家說普里格津其實是在那架飛機裡面，有這種金蟬脫殼的陰謀說。

「這事故發生是24日，普里格津的兵變是6月24日。」介文汲指出，7月24日的時候，俄羅斯有幾個高級將領都失蹤了，後來都認為可能是普里格津在發動兵變的當時，知情的俄方軍官。因為普里格津當時有這麼大的動作，要是沒有內應，也不太可能。所以雖然後來他跟普丁之間很快就和解了，普丁也安排他到白俄羅斯去。可是這曝露出俄羅斯軍方內部的問題，沒有一個俄羅斯的領袖會視而不見，或不去處理的。

介文汲強調，所以兵變1個月之後，很多同情或支持普里格津的軍官，都不是失蹤就是被捕。然後這個月又發生這事，這不是普里格津一個人出事，是團滅！瓦格納所有重要的首長都在這架飛機上，一次全部掛掉，基本上是對瓦格納這個集團一次沉重的打擊。那是不是要把瓦格納這個集團從頭瓦解掉？看起來是有可能，因為瓦格納到了白俄羅斯以後，立刻造成俄羅斯、白俄羅斯兩個國家，跟立陶宛跟波蘭的嚴重緊張！

「那這個是不是符合普丁的戰略？」介文汲直言，普丁事實上在整個東線戰線已經反攻為守了，那你這時候要去打立陶宛跟波蘭？這跟打烏克蘭不一樣，要知道烏克蘭不是北約的成員國，立陶宛跟波蘭都是北約的成員國，你要跟他們發生武力衝突，就是跟北約正式兵戎相見！