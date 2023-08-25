國民黨總統參選人侯友宜規劃將在9月14日展開8天訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市，將會晤國會參、眾議員、拜會AIT理事主席羅森柏格，也應邀在智庫演講、參加僑胞活動，規格已確定高於賴清德。前駐紐西蘭代表介文汲24日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，涉外工作最重要的就是團隊，國民黨的外交團隊是空前地強，有夏立言主導，駐美代表黃介正，還有以前北美級司長，比駐美代表蕭美琴的團隊強得多；這也表示侯對美方的重視，這個是必須要去的。

「對侯友宜去美國，我超級有信心的！」介文汲表示，涉外工作最重要的就是，安排這整個涉外工作的團隊強不強，他不是個人的因素，團隊很重要。別的自己不知道，但知道國民黨的外交團隊是空前地強！夏立言是主導，駐美代表是黃介正，還有一位以前北美級的司長在負責。

「這都是識途老馬，真正懂外交，而且不是沒有實戰經驗的！」介文汲強調，這幾個主其事的不但有實戰經驗，而且都是華府通，夏立言也是在華府做過政治組組長的，他們太了解華府的政治生態、政治文化，人脈也很熟，這個團隊，比蕭美琴現在的團隊，強了不知道多少倍！

介文汲指出，第一，侯友宜要去跟美國人面對面溝通一下，對他自己來講也是增加信心。然後對美方來講，這也是對美方的一個重視，這個是必須要去的。有這麼好的一個團隊幫他打理，他如果不去太可惜，國民黨難得有這麼強的外交團隊，「我在這邊可以掛保證！」