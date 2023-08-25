2024總統大選，網紅「館長」陳之漢宣稱，若民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘願意合作，他給3人下跪都沒問題。媒體人吳子嘉24日公布最新追蹤民調表示，民進黨參選人賴清德已經躺著選了。柯文哲被館長願下跪感動後，已主動願意跟侯友宜、郭台銘見面。他更不禁說，館長就跟孟姜女哭倒長城一樣，在21世紀終於發生了。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，根據《美麗島電子報》總統大選最新追蹤民調，賴清德為40.3%，侯友宜19.1％、柯文哲22.0％，侯、柯兩人的支持度加起來是41.1％，只贏賴清德1個百分點而已，目前來看，賴清德已經躺著選了。

吳子嘉接著指出，柯文哲、侯友宜的民調一個是22％、另一個是19％，只有賴清德的一半，怎麼選？柯文哲連跑都跑不動，感覺有一半的人跑去挺賴清德了，所以也就是為什麼柯文哲態度有所改變。

吳子嘉認為，柯文哲願意談了，他被館長憂國憂民的下跪行為感動了，今天願意出來跟大家談了。館長太偉大了，他一下跪，就跟孟姜女哭倒長城一樣，在21世紀終於發生了。